I dimostranti hanno bloccato la strada che conduce all'ufficio del premier Netanyahu

Centinaia di persone si sono radunate davanti alla Knesset, il parlamento israeliano a Gerusalemme, per protestare contro il primo ministro Benjamin Netanyahu e il suo governo e chiedere un accordo per il rilascio degli ostaggi detenuti a Gaza. La protesta ha avuto luogo mentre il gabinetto israeliano approvava piani per conquistare l’intera Striscia di Gaza e rimanere nel territorio palestinese per un periodo di tempo non specificato.

