La denuncia della ong 'Osservatorio siriano per i diritti umani'. L'esercito di Tel Aviv conferma i raid: "Colpiti siti militari"

Secondo la ong ‘Osservatorio siriano per i diritti umani’, gli aerei da guerra israeliani hanno lanciato oltre 20 raid sul Paese. Mai così tanti erano stati lanciati dall’inizio di quest’anno. L’Idf ha preso di mira più di 20 località siriane, tra cui Jabal Qassioun, Barzeh e Harasta nelle campagne di Damasco. I raid hanno anche colpito un luogo di ritrovo di carri armati in Izraa e il battaglione missilistico a Muthbin a Daraa e il battaglione di difesa aerea a Jabal al-Shaara a Latakia. Gli obiettivi includevano le caserme delle fazioni di Hama e le colline settentrionali di Hammar a Quneitra.

Esercito Israele conferma raid: “Colpiti siti militari”

L’esercito israeliano (Idf) ha confermato di aver effettuato un’ondata di attacchi aerei in Siria. Secondo l’esercito, gli attacchi effettuati dai caccia hanno preso di mira “un sito militare, l’artiglieria antiaerea e un’infrastruttura missilistica terra-aria in Siria”. Lo riporta il Times of Israel. “L’Idf continuerà ad agire come richiesto per proteggere i cittadini dello Stato di Israele”, ha aggiunto l’esercito.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata