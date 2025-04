Israele ha colpito postazioni dell'esercito del vecchio regime

L’Idf ha diffuso un video che mostra un raid contro una base appartenente all’esercito del deposto regime di Assad in Siria avvenuto in settimana. L’esercito israeliano ha fatto sapere che sono stati colpiti tank e armamenti utilizzati dalle ex truppe regolari. Negli attacchi di giovedì sono morte nove persone nel sudovest del paese. Lo Stato ebraico ha puntato il dito contro la Turchia accusando Ankara di volere rendere il paese un suo protettorato. Le forze militari con la Stella di Davide hanno creato una zona cuscinetto all’interno della Siria, nei pressi del confine.

