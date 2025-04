Kiev sarebbe pronta a siglare l'accordo a Washington con gli Usa

L’Ucraina e gli Stati Uniti potrebbero firmare oggi l’accordo sulle terre rare. La vice prima ministra ucraina Yulia Svyrydenko si trova attualmente a Washington. È quanto ha appreso Rbc-Ucraina da fonti informate della questione che hanno aggiunto che, al momento, le parti stanno concordando i dettagli tecnici definitivi del documento. Allo stesso tempo il governo ucraino potrebbe approvare oggi anche il testo per un accordo di cooperazione economica con gli Stati Uniti.

Secondo quanto riferito da due alti funzionari ucraini coperti dall’anonimato, l’Ucraina è pronta a firmare lo storico accordo con gli Usa sulle risorse minerarie oggi a Washington, dove Svyrydenko si trova per il coordinamento finale dei dettagli tecnici. Al momento tuttavia non è chiaro se anche l’amministrazione Trump sia pronta a firmare l’intesa. Trump ha precedentemente affermato di volere le terre rare dell’Ucraina come condizione per un ulteriore sostegno a Kiev nella guerra in corso. Il governo ucraino dovrebbe approvare l’accordo prima dell’incontro di Washington, dopodiché il testo verrà firmato da un rappresentante autorizzato del governo. L’intesa dovrà poi essere ratificata dal Parlamento ucraino prima di poter entrare in vigore.

Secondo uno dei funzionari ucraini, ci sono in ballo diversi documenti, tra cui un accordo principale e almeno due accordi tecnici che delineano la struttura e il funzionamento del fondo congiunto. Il funzionario ha affermato che la parte ucraina è generalmente soddisfatta di come l’accordo si è evoluto a seguito dei negoziati tra le due squadre. L’altra fonte ha espresso la speranza che non ci siano ulteriori cambiamenti da parte di Washington. L’Ucraina ha introdotto nuove disposizioni nell’accordo, con l’obiettivo di rispondere alle preoccupazioni iniziali secondo cui la bozza originaria degli Stati Uniti, presentata a marzo, favoriva in modo sproporzionato gli interessi americani. Da allora i negoziati fra le due parti sono proseguiti senza sosta. Un funzionario del settore industriale vicino ai colloqui ha affermato che al testo sono stati aggiunti “dettagli e non solo dichiarazioni”.

Premier Ucraina: “Speriamo firma accordo terre rare entro 24 ore”

Il primo ministro dell’Ucraina, Denys Shmyhal, ha confermato che l’accordo sulle cosiddette terre rare con gli Stati Uniti potrebbe essere firmato entro le prossime 24 ore. “Oggi la vicepremier Yulia Svyrydenko è in viaggio verso Washington. Stiamo già definendo gli ultimi dettagli con i nostri colleghi americani… Non appena tutti i dettagli saranno definiti, nel prossimo futuro, spero nelle prossime 24 ore, l’accordo sarà firmato e faremo il primo passo”, ha detto Shmyhal parlando in tv, come riportano i media ucraini.

Il premier ha sottolineato che i dettagli tecnici sono attualmente in fase di definizione ma che tutti i punti fondamentali sono già stati concordati e il governo ha ottenuto l’approvazione del testo da parte dei principali ministeri. “Il governo sarà pronto in qualsiasi momento, non appena avremo le informazioni definitive dai nostri colleghi di Washington, ad approvare l’accordo”, ha dichiarato, precisando che sarà necessario firmare anche altri due accordi tecnici, sulla creazione del Fondo di investimento e sul suo finanziamento.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata