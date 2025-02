Il minerali nei territori di Kiev sono essenziali per molti prodotti tecnologici

Le terre rare, al centro dell’accordo che sono vicini a firmare Ucraina e Stati Uniti, sono un gruppo di 17 elementi chimici essenziali per molte tecnologie di consumo, tra cui telefoni cellulari, hard disk e veicoli elettrici e ibridi.

Le terre rare ucraine

Non è chiaro se Donald Trump sia interessato a elementi specifici presenti nei territori dell’Ucraina, che dispone anche di altri minerali preziosi. “Può trattarsi di litio, titanio, uranio e molti altri,” ha affermato il capo dell’ufficio presidenziale ucraino Andriy Yermak, “ce ne sono molti“. Le terre rare dell’Ucraina sono in gran parte inutilizzate a causa della guerra in corso e delle politiche statali che regolano l’industria mineraria. Inoltre, il Paese non possiede dati adeguati per guidare lo sviluppo dell’estrazione delle terre rare .I dati geologici in possesso di Kiev sono limitati perché le riserve minerarie sono sparse in tutto il territorio ucraino e gli studi esistenti sono considerati inadeguati.

Chi possiede terre rare nel mondo

La Cina, il principale avversario geopolitico di Trump, è il maggiore produttore mondiale di terre rare, ma sia gli Stati Uniti che l’Europa hanno cercato di ridurre la loro dipendenza da Pechino.

Potenziale dei minerali ucraini

Il reale potenziale dell’industria, secondo imprenditori e analisti, è offuscato dalla mancanza di ricerche approfondite. In generale, le prospettive per le risorse naturali dell’Ucraina sono promettenti: ad esempio, le riserve di titanio del Paese, un elemento chiave per i settori aerospaziale, medico e automobilistico, sono tra le più grandi d’Europa. L’Ucraina possiede anche alcune delle più grandi riserve europee conosciute di litio, essenziale per la produzione di batterie, ceramica e vetro. Nel 2021, l’industria mineraria ucraina rappresentava il 6,1% del prodotto interno lordo del Paese e il 30% delle esportazioni. Secondo i dati di We Build Ukraine, un think tank con sede a Kiev, è circa il 40% delle risorse minerarie metalliche dell’Ucraina a essere attualmente inaccessibile a causa dell’occupazione russa.

Gli interessi di Usa e Ue

L’Ucraina sostiene che sia nell’interesse di Trump mettere le mani sulle risorse rimanenti prima che ulteriori avanzate russe ne limitino la disponibilità. La Commissione Europea ha identificato l’Ucraina come potenziale fornitore di oltre 20 materie prime critiche e ha concluso che, se il Paese dovesse aderire all’Ue, potrebbe rafforzare l’economia europea. Sebbene le aziende statunitensi abbiano espresso interesse a collaborare con l’Ucraina nel settore minerario, la formalizzazione di un accordo richiederà probabilmente nuove leggi, studi geologici e negoziati più approfonditi. Non è chiaro quali garanzie di sicurezza le aziende richiederebbero per operare in Ucraina, anche in caso di cessate il fuoco. E nessuno sa con certezza quali tipi di accordi finanziari potrebbero sostenere i contratti tra l’Ucraina e le aziende statunitensi.

