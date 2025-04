I genitori li costringevano a indossare mascherine e pannolini e dormire nelle culle

La polizia in Spagna ha liberato i tre figli di una coppia tedesca che erano rimasti chiusi in casa per quasi quattro anni a causa dell’inizio della pandemia di coronavirus. I genitori sono stati arrestati a Oviedo, nel nord della Spagna, e i bambini sono stati affidati a una famiglia ospitante, ha confermato una portavoce della polizia.

L’ufficiale di polizia Francisco Javier Lozano ha parlato di una “casa dell’orrore”, come ha riportato il quotidiano La Nueva Espana. I media spagnoli hanno riferito che la casa alla periferia della città era completamente disseminata di rifiuti. Una vicina ha notato che lì vivevano bambini che non andavano mai a scuola. Ha avvisato la polizia.

Cosa hanno trovato gli agenti nella casa dell’orrore in Spagna

Inizialmente le autorità non hanno fornito alcuna informazione sul motivo per cui i genitori avessero isolato i figli dal mondo esterno. I figli della coppia, due gemelli di otto anni e un bambino di dieci anni, non sono usciti di casa dal dicembre 2021, hanno riferito i media spagnoli, citando le autorità. Non era loro permesso nemmeno entrare nel giardino della casa ed erano costretti a dormire nelle culle. Erano tagliati fuori da ogni contatto con il mondo esterno. Inoltre non sono mai andati a scuola. I genitori li hanno costretti a indossare pannolini e mascherine, hanno riportato i giornali locali.

Quando gli agenti hanno accompagnato i bambini fuori di casa, uno di loro ha toccato l’erba del prato per la sorpresa. “Non appena li abbiamo tirati fuori, tutti e tre hanno iniziato a respirare profondamente, come se non fossero mai stati all’aperto prima“, ha raccontato un investigatore.

Quando lunedì la polizia è entrata in casa durante il blackout in Spagna, i genitori hanno innanzitutto chiesto agli agenti di indossare anche loro delle mascherine. La madre ha sia la cittadinanza tedesca che quella statunitense, ha confermato la polizia.

Cosa si sa sui genitori dei bimbi rinchiusi

La casa è stata affittata nell’ottobre 2021 e solo nel febbraio 2022 il padre ha effettuato la registrazione. Durante il periodo di sorveglianza della polizia, non è stata osservata alcuna attività esterna, quindi i genitori potrebbero aver lavorato “online”, ha spiegato la polizia. Gli agenti sono riusciti a entrare nell’abitazione con il permesso del proprietario e hanno effettuato un’ispezione visiva dei locali in presenza della coppia. Hanno accertato che sussisteva un rischio per la sicurezza dei minori, che hanno ricevuto immediatamente assistenza medica.

