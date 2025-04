Una 46enne è deceduta perché rimasta senza ossigeno, una famiglia è invece deceduta per ave inalato monossido di carbonio proveniente da un generatore

Sono almeno quattro le persone morte a causa del massiccio blackout che ha colpito la Spagna a partire dalla mattina di lunedì 28 aprile. Le cause sono diverse, come spigano i media spagnoli, ma sono tutte riconducibili all’improvvisa interruzione di corrente nella penisola iberica e in parte del Portogallo e della Francia meridionale.

46enne morta durante blackout, era attaccata a un respiratore

Una donna di 46 anni che si trovava nella sua abitazione è morta ieri nella località valenciana di Alzira durante il blackout che ha colpito tutta la Spagna, dopo che la macchina che le forniva ossigeno per respirare è rimasta senza elettricità. Lo ha riferito la Questura della Comunità Valenciana. Gli agenti sono stati chiamati alle 13 di ieri dalla sala operativa perché la donna, che soffriva di una patologia polmonare, aveva smesso di respirare. I poliziotti giunti sul posto hanno cercato di soccorrerla e di praticarle manovre di rianimazione cardiopolmonare per circa venti minuti, fino all’arrivo dei soccorsi sanitari. Lo riporta El Mundo. Successivamente, fonti del dipartimento della Sanità spagnolo hanno riferito che la donna deceduta ad Alzira era affetta da patologie multiple e che aveva solo un trattamento notturno con ossigeno per otto ore. I servizi medici hanno certificato la morte per cause naturali e hanno escluso che il decesso sia correlato alla mancanza di ossigeno.

Usano generatore durante blackout, 3 morti per monossido

Altre tre persone sono invece state trovate morte nella loro abitazione a Taboadela (in Galizia) intorno a mezzogiorno di oggi, apparentemente per intossicazione da monossido di carbonio. Come confermato a Europa Press da diverse fonti dei servizi di emergenza, si tratta di una coppia di 81 e 77 anni e del loro figlio di 56 anni. Sarebbero stati trovati morti da una persona che si è avvicinata alla casa. Secondo i media locali, l’ipotesi principale è che, a causa di un blackout che ieri ha colpito tutta la Spagna, abbiano deciso di procurarsi un generatore per poter collegare il respiratore di cui aveva bisogno il più anziano dei coniugi. Il generatore era stato installato al piano inferiore, ma la porta che comunica con la zona abitativa sarebbe stata lasciata aperta, causando la diffusione del monossido di carbonio in tutta la casa nelle ore successive, senza che gli abitanti se ne accorgessero.

