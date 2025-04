Il discorso integrale in cui critica l'amministrazione Trump e dice che "è tempo di smettere di arrenderci" è virale sui social

E’ diventato virale sui social il discorso del governatore dell’Illinois JB Pritzker che dice che è tempo di “smettere di arrenderci” ed è ora di “combattere”, e che incita a una sorta di rivolta contro l’amministrazione di Donald Trump. JB Pritzker ha tenuto un discorso nel quale ha attaccato Trump, Elon Musk e la sua amministrazione in modo duro, dicendo anche che “è tempo di smettere di scusarci quando non avevamo torto”.

Le parole di JB Pritzker

“E’ tempo di chiederci se possiamo affidare i codici nucleari a gente che non sa come organizzare una chat di gruppo”, ha detto, riferendosi alle chat del Pentagono e all’affaire Hegseth. “E’ tempo di riconoscere l’ipocrisia di indossare una grande croce d’oro mentre si annuncia che si tolgono fondi alla ricerca per il cancro dei bambini. E’ tempo di smettere di pensare che possiamo negoziare con un uomo pazzo, tempo di smettere di scusarci quando non avevamo sbagliato. Tempo di smettere di arrenderci, quando dobbiamo combattere”.

“I nostri sistemi non meritano di andare in bancarotta per dazi insostenibili – dice – I nostri pensionati non meritano di essere abbandonati da una amministrazione della Social Security decimata da Elon Musk. I nostri cittadini non meritano di perdere copertura sanitaria perché i repubblicani vogliono dare un aglio delle tasse ai miliardari. I nostri lavoratori federali non meritano di avere, beh, un 19enne DOGE-bro chiamato ‘big balls’ che distrugge le loro carriere”.

JB Pritzker aveva invitato domenica a “proteste di massa”

Già domenica Jp Pritzker aveva duramente criticato l’amministrazione di Donald Trump, invocando “proteste di massa” e dichiarando che i repubblicani “non devono conoscere un momento di pace”, durante un discorso nel New Hampshire. “È il momento di combattere ovunque e tutto in una volta,” ha detto Pritzker. “Mai prima d’ora, nella mia vita, ho invocato proteste di massa, mobilitazione, disobbedienza. Ma ora lo faccio.”

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata