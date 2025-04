L'ex First Lady dice: "Mi spaventa questo pensiero e mi tiene sveglia la notte"

Michelle Obama si dice terrorizzata di ciò che potrebbe accadere ai migranti negli Usa date le politiche di Donald Trump. “Non è la paura per me, non più, ho un’auto della polizia che mi scorta”, spiega l’ex First Lady a Jey Shetty Podcast, in un’intervista video-radio. “La mia paura è che so cosa accade per strada, vedo cosa accade in città, ora che abbiamo una leadership che determina chi appartiene agli Usa e chi no in modo indeterminato” dice, ricordando cosa era accaduto a suo fratello, bloccato dalla polizia: basta che qualcuno dica “non sembri qualcuno che appartiene a questo posto, posso determinare solo guardandoti chi sei e se appartieni a questo luogo”, dice.

Questa quantità di “Bias, razzismo, pregiudizio” spaventa Michelle Obama, ha spiegato.

“Ho paura per le persone di coloro in questo Paese”, aggiunge. “Questo mi spaventa, mi tiene sveglia la notte, lo vedo guidando a Los Angeles, lo vedo negli sguardi di chi potrebbe essere una vittima” spiega la ex First Lady.

“La paura di cosa potrebbe succede a una persona nera, ha consumato alcune delle persone più vecchie della mia famiglia”, ha spiegato Michelle Obama.

