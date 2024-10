L'ex first lady sul palco di Kalamazoo, in Michigan, durante un comizio di Kamala Harris

Michelle Obama è salita sul palco di Kalamazoo, in Michigan, durante un comizio di Kamala Harris. “Credetemi, se Donald Trump sarà di nuovo presidente, prima o poi, quella bruttezza toccherà tutte le nostre vite e non importerà il vostro aspetto, il vostro culto, chi amate o come votate. Se non guadagnate cifre a sei, otto o dodici zeri, se non siete famosi, se criticate o siete in disaccordo con lui in qualsiasi modo, se non vi considera suoi pari o rilevanti per le sue ambizioni, vi assicuro che non penserà a voi quando entrerà nello Studio Ovale”, ha detto l’ex first lady. “È ragionevole essere frustrati. Sappiamo tutti che abbiamo ancora molto lavoro da fare in questo Paese. Ma a chiunque stia pensando di non partecipare a queste elezioni o di votare per Donald Trump o per un candidato di un terzo partito per protesta perché è stufo, lasciate che vi avverta: la vostra rabbia non esiste nel vuoto. Se non riusciamo a vincere queste elezioni, vostra moglie, vostra figlia, vostra madre, noi donne diventeremo un danno collaterale della vostra rabbia“, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata