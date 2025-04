Lunedì l'interruzione di corrente ha creato enormi disagi per tutti i servizi di trasporto

La situazione sta lentamente tornando alla normalità in Spagna dopo il blackout di lunedì che ha provocato enormi disagi, anche ai servizi di trasporto. Martedì mattina alle 7 folla di pendolari alla stazione di Madrid in attesa dei treni, i primi in arrivo dopo l’interruzione. Il blackout, tra i più gravi di sempre in Europa, ha bloccato i voli, paralizzato la metropolitana, interrotto le comunicazioni mobili e messo fuori uso i bancomat in Spagna e Portogallo.

