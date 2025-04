Decine di passeggeri sono rimaste in attesa per ore, poi lo scalo ferroviario è stato evacuato

La stazione Sorolla di Valencia è stata evacuata per il blackout registrato in Spagna. Decine di passeggeri sono rimasti in attesa per ore mentre il traffico ferroviario era completamente bloccato. Poi hanno ricevuto il messaggio dall’altoparlante di uscire dalla stazione. Le compagnie ferroviarie nelle prossime ore contatteranno tutti i clienti per comunicare gli aggiornamenti sulle partenze.

