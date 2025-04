Almeno 4 i morti e oltre 500 i feriti

In un video l’esplosione nel porto Shahid Rajaei, nella città di Bandar Abbas. Almeno quattro i morti nella deflagrazione, seguita da un incendio. I feriti sarebbero oltre 500. Il porto è un importante scalo per il trasporto di container, che gestisce circa 80 milioni di tonnellate di merci all’anno. Non sono stati ancora forniti dettagli sulle cause dell’esplosione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata