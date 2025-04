Almeno 4 persone hanno perso la vita e oltre 500 sono rimaste ferite

Una grande esplosione si è verificata in Iran, nel porto di Shahid Rajaei, nella città di Bandar Abbas. Il bilancio provvisorio delle vittime è di almeno quattro morti e oltre 500 feriti, secondo quanto riferito alla tv statale della Repubblica islamica da Babak Mahmoudi, capo dell’organizzazione di soccorso nazionale.

L’esplosione nel porto di Shahid Rajaei

L’esplosione è stata seguita da un incendio e il porto interessato è un importante scalo per il trasporto di container, che gestisce circa 80 milioni di tonnellate di merci all’anno. I video pubblicati sui social media hanno mostrato una colonna di fumo nero dopo l’esplosione. Altri hanno mostrato vetri rotti da edifici a chilometri di distanza dall’epicentro dell’esplosione. I filmati dei media statali hanno mostrato i feriti ammassati in almeno un ospedale, con le ambulanze in arrivo mentre i medici trasportavano rapidamente una persona in barella. Non sono stati ancora forniti dettagli sulle cause dell’esplosione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata