Il giornalista, noto per le vicende legate a Wikileaks, è stato avvistato tra la folla di fedeli accorsa in Città del Vaticano

Anche Julian Assange in piazza San Pietro per i funerali di Papa Francesco. Il giornalista, noto per le vicende legate a Wikileaks, è stato avvistato tra la folla di fedeli accorsa in Città del Vaticano.

I funerali di Papa Francesco

I funerali di Papa Francesco sono iniziati alle 10 in punto. Sin dalle 4.30 i fedeli hanno iniziato ad arrivare verso Piazza San Pietro, che ora è gremita di persone. Tra loro anche tantissimi Capi di Stato stranieri, e personalità di spicco. All’alba si registravano lunghe code di fedeli su via della Conciliazione dall’alba. Il cardinale Giovanni Battista Re ha recitato la sua omelia, evidenziando i tratti distintivi del pontificato di Papa Francesco.

