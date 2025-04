Il fondatore di Wikileaks in piazza San Pietro

C’è anche Julian Assange in piazza San Pietro per i funerali di Papa Francesco. Il fondatore di Wikileaks è in piazza davanti alla Basilica dove si tengono le esequie per Bergoglio.

La battaglia legale di Assange

Si è chiusa nel maggio 2024 dopo oltre 13 anni la battaglia legale di Julian Assange nel tentativo di evitare l’estradizione negli Stati Uniti. Il giornalista australiano, 52 anni, era chiamato a rispondere negli Usa della pubblicazione di un’enorme quantità di documenti riservati da parte di Wikileaks, organizzazione da lui co-fondata.

I funerali di Papa Francesco

I funerali di Papa Francesco sono iniziati alle 10 in punto. Sin dalle 4.30 i fedeli hanno iniziato ad arrivare verso Piazza San Pietro, che ora è gremita di persone: alle 9.40 la piazza è stata chiusa per raggiunta capienza. All’alba si registravano lunghe code di fedeli su via della Conciliazione dall’alba. Il cardinale Giovanni Battista Re ha recitato la sua omelia, evidenziando i tratti distintivi del pontificato di Papa Francesco.

