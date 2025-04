Il presidente ucraino torna in patria

Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che avrebbe interrotto il suo viaggio ufficiale in Sudafrica per tornare in patria dopo che un attacco russo a Kiev ha provocato almeno nove morti e più di 70 feriti .

“Questa mattina il nostro Paese ha subito un nuovo attacco russo su vasta scala, con oltre duecento obiettivi aerei. Si tratta di missili, compresi droni balistici e droni da combattimento. Purtroppo, con grande rammarico, ci sono distruzioni e perdite nella nostra capitale e in altre città”, ha detto. “In tutte le regioni dell’Ucraina, più di 80 persone sono rimaste ferite in questi attacchi. Oggi, purtroppo, ci sono dei morti. A Kiev, tra i morti ci sono un fratello e una sorella. Il ragazzo aveva 21 anni, la ragazza 19. Le mie condoglianze a tutti”, ha aggiunto.

“In questo momento, mentre parlo, sono in corso le operazioni di soccorso. A causa dell’attacco russo, ho deciso di abbreviare il programma della mia visita nel vostro bellissimo Paese”, ha concluso.

