Il presidente ucraino incontrerà l'omologo sudafricano Cyril Ramaphosa

Il presidente ucraino Zelensky è arrivato oggi, giovedì 24 aprile, in Sudafrica per una visita di Stato dopo le nuove accuse del presidente degli Stati Uniti Donald Trump secondo cui starebbe prolungando la guerra contro la Russia respingendo qualsiasi piano di cessione del territorio ucraino in un accordo di pace.

Zelensky incontrerà il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa nel tardo pomeriggio presso gli Union Buildings, sede del governo a Pretoria: al centro dei colloqui “aree di cooperazione con l’obiettivo di sostenere gli sforzi per portare una pace duratura”, secondo quanto riferito dall’ufficio di Ramaphosa.

