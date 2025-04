La decisione della Corte Suprema è arrivata in risposta a un ricorso d’urgenza presentato dall’American Civil Liberties Union

La Corte Suprema Usa ha bloccato, almeno per il momento, le deportazioni dei cittadini venezuelani detenuti nel nord del Texas in base a una legge di guerra del XVIII secolo.

Con una breve ordinanza emessa sabato mattina, la Corte ha ordinato all’amministrazione Trump di non procedere alla ‘rimozione’ dei venezuelani detenuti nel Bluebonnet Detention Center “fino a nuovo ordine della Corte”. I giudici Clarence Thomas e Samuel Alito si sono espressi in dissenso.

La decisione della Corte Suprema è arrivata in risposta a un ricorso d’urgenza presentato dall’American Civil Liberties Union (ACLU), che sostiene che le autorità per l’immigrazione sembrino intenzionate a riprendere le espulsioni in base all’Alien Enemies Act del 1798.

Due giudici federali si sono rifiutati di intervenire, e la Corte d’Appello del 5º Circuito non si è ancora pronunciata sulla questione.

