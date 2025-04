Il ministro degli di Esteri:" Dubbi su intenzioni ma ma noi seri"

“Nutriamo seri dubbi sulle intenzioni e le motivazioni della parte americana, ma nonostante ciò parteciperemo ai negoziati di domani con la serietà della Repubblica islamica dell’Iran e con piena determinazione”. Lo ha detto il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi in conferenza stampa congiunta con il suo omologo russo Sergey Lavrov, secondo quanto riporta l’agenzia di notizie iraniana Mehr. “Siamo pienamente preparati per una soluzione pacifica sul programma nucleare pacifico dell’Iran, e se c’è una volontà simile dall’altra parte e non richieste irrazionali e irrealistiche, penso che un accordo sia possibile”, ha aggiunto il ministro, che sabato sarà a Roma per partecipare al secondo round di colloqui indiretti con gli Usa, mediati dall’Oman.

Il ministro degli Esteri dell’Iran ha confermato che il secondo round di colloqui indiretti con gli Stati Uniti relativi al programma nucleare di Teheran, si terrà questo sabato a Roma, e lui stesso vi parteciperà. Ne dà notizia l’agenzia Irna. Abbas Araghchi ha specificato che “Roma è il luogo dei negoziati” ma che a fare da mediatore è “il governo dell’Oman”. “Il compito di mediare, intervenire e stabilire una comunicazione indiretta continua a essere responsabilità del ministro degli Affari Esteri dell’Oman e del governo di questo Paese”, ha detto il capo della diplomazia iraniana che ha poi affermato: “andrò a Roma sabato e inizieremo il secondo round di colloqui indiretti”.

