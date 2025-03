Roma, 27 mar. (LaPresse) – Il ministro iraniano degli Esteri, Abbas Araqchi, ha dichiarato che Teheran ha trasmesso la sua risposta alla lettera del presidente degli Stati Uniti Donald Trump sul nucleare tramite l’Oman. Lo riporta Irna. “La risposta ufficiale è composta da una lettera in cui i nostri punti di vista sullo status quo e sulla lettera del signor Trump sono stati esposti in modo completo e trasmessi all’altra parte”, ha affermato Araqchi. Il ministro ha aggiunto che la politica iraniana è quella di impegnarsi in negoziati indiretti finché la Repubblica islamica è sottoposta a una “massima pressione” e a minacce militari. “I negoziati indiretti, tuttavia, possono continuare, come sono esistiti in passato”, ha detto.

