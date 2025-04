Il presidente nello Studio Ovale: "Amici hanno guadagnato miliardi"

Il presidente Usa Donald Trump, in riferimento ai dazi, esalta le fluttuazioni in Borsa: “Amici hanno guadagnato miliardi“. È diventato virale il video ripreso nello Studio Ovale e diffuso sui social in cui Trump esalta le fluttuazioni a Wall Street provocate dalle sue dichiarazioni sui dazi. Amici del tycoon avrebbero guadagnato anche miliardi di dollari dopo le affermazioni sull’aumento delle tariffe che, in tutto il mondo, hanno scatenato il panico di una guerra commerciale.

“Lui ha guadagnato oggi due miliardi e mezzo”, ha detto Donald Trump indicando l’investitore Charles Schwab. “Lui 900 milioni di dollari”, ha continuato parlando, invece, del guadagno di Roger Penske.

Intanto, il senatore democratico Adam Schiff, ha pubblicato un post sul suo profilo X chiedendo l’avvio di un’inchiesta per accertare se si configuri un caso di insider trading: “La cerchia ristretta di Donald Trump sta traendo illegalmente profitto da queste enormi oscillazioni del mercato azionario attraverso l’insider trading? Il Congresso deve scoprirlo”, ha scritto.

