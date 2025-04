Piazza Affari assottiglia le perdite. Londra l'unica positiva

Chiusura in ribasso per le principali borse europee, su cui pesa il clima delle tensioni legate ai dazi. Milano lascia sul terreno lo 0,73%, con il Ftse Mib che segna 34.027 punti. Fra i titoli in rialzo spicca Stmicrolectronics, che balza del 3,90%, all’indomani del tavolo al ministero delle Imprese e del Made in Italy. Forti vendite, invece, su Stellatis (-3,81%) e Generali (-3,50%). Francoforte cede lo 0,92%. Parigi lascia sul terreno lo 0,30%. Londra in controtendenza: +0,64%. Londra invece termina gli scambi con il segno più, guadagnando lo 0,64%.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata