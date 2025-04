Nelle immagini la ferocia dei soldati russi

Un drone ha ripreso dall’alto la terribile scena dell’esecuzione di quattro soldati ucraini da parte delle truppe russe. Nel video si vedono i militari di Kiev uscire da una casa in rovina nel villaggio di Piatykhatky, sotto la minaccia delle armi e con le braccia alzate in segno di resa, prima di sdraiarsi pancia a terra sull’erba. A quel punto i soldati russi portano a termine la loro esecuzione, sparando ai militari ucraini con tale ferocia che uno di loro è rimasto senza testa. Mentre le prove di potenziali crimini di guerra in Ucraina continuano ad aumentare, molti temono che la svolta dell’amministrazione Trump sul conflitto renderà più difficile stabilire una narrazione storica solida su ciò che è accaduto dall’invasione russa del 2022 e se i maggiori responsabili delle atrocità saranno mai ritenuti tali.

