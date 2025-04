I militari russi stanno evacuando decine di migliaia di salme di soldati ucraini nel Kursk

Le delegazioni di Russia e Stati Uniti sono arrivate all’edificio del Consolato generale russo a Istanbul, in via Istiklal. Lo riferisce la Tass. L’ inizio previsto dei colloqui è previsto per le 10 ora locale, le 9 in Italia.

Russia-Usa, scambio di prigionieri fra Mosca e Washington ad Abu Dhabi

La Russia e gli Stati Uniti hanno effettuato uno scambio di prigionieri giovedì mattina ad Abu Dhabi. Lo riporta il Wall Street Journal. La Russia ha rilasciato Ksenia Karelina, una donna con doppia cittadinanza russa e statunitense, condannata l’anno scorso a 12 anni di carcere dopo essere stata riconosciuta colpevole in Russia di tradimento per aver donato meno di 100 dollari a un ente benefico ucraino con sede negli Stati Uniti. In cambio, gli Stati Uniti hanno liberato Arthur Petrov, cittadino russo e tedesco, arrestato nel 2023 a Cipro su richiesta degli Stati Uniti per presunta esportazione di dispositivi microelettronici sensibili.

Mosca: “Nella notte abbattuti 42 droni Kiev”

I sistemi di difesa aerea russi hanno distrutto 42 droni ucraini in sette regioni della Federazione Russa durante la notte. Lo ha reso noto il ministero della Difesa di Mosca. “I sistemi di difesa aerea in servizio hanno distrutto 42 droni ucraini: 13 sul territorio della regione di Bryansk, 12 sul territorio della regione di Kaluga, 7 sul territorio della regione di Kursk, 4 droni sui territori della regione di Belgorod e della Repubblica di Crimea, 1 drone sui territori della regione di Oryol e della regione di Mosca”, si legge in una nota.

Decine di migliaia di salme soldati ucraini nel Kursk

Sarebbero “decine di migliaia” le salme di soldati ucraini che l’esercito russo starebbe evacuando dalla regione di confine del Kursk. Lo riporta la Tass, citando le agenzie di sicurezza di Mosca. “Molti militari ucraini sono morti per le ferite riportate, abbandonati dai loro ‘soldati gemelli’, il conto è di decine di migliaia”, ha affermato la fonte dell’agenzia russa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata