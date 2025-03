Centinaia di fedeli hanno dato il via al Ramadan nella moschea Jama Masjid a Nuova Delhi, in India, riunendosi dopo il tramonto con la famiglia e gli amici per i pasti notturni della rottura del digiuno, l’Iftar. Il Ramadan è iniziato ufficialmente l’1 marzo, determinato dal calendario lunare islamico. Le famiglie si sono riunite nel cortile principale della moschea.

