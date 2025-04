L'ex presidente: "La carica più importante in questa democrazia è il cittadino"

Barack Obama ha invitato gli americani a difendere i valori e gli ideali del loro Paese, che sono stati messi in discussione, dicendo che “spetta a tutti noi risolvere la situazione”. Parlando agli studenti del college artistico dell’Hamilton College di New York, l’ex presidente degli Stati ha sottolineato che “la carica più importante in questa democrazia è il cittadino”.

