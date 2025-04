I familiari dei rapiti da Hamas ancora in piazza contro la ripresa della guerra a Gaza

I familiari degli ostaggi israeliani ancora nelle mani di Hamas a Gaza sono tornati in piazza a Tel Aviv sabato per ribadire la richiesta al governo Netanyahu di riaprire i negoziati per la tregua e la restituzione dei prigionieri con il movimento estremista palestinese che governa la Striscia. Sono 59 le persone ancora in cattività, delle quali si pensa che solo 24 siano ancora vive. “Secondo le ultime notizie, il presidente Trump dovrebbe incontrare Netanyahu questa settimana. Ci rivolgiamo al Presidente Trump: Netanyahu mente quando dice che la pressione militare riporterà indietro i rapiti. L’unico modo per restituire rapidamente tutti gli ostaggi è porre fine alla guerra e farli tornare tutti in un colpo solo”, ha detto Ifat Calderon, zia dell’ostaggio Ofer Calderon.

