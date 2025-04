Evacuati i residenti, alcune persone sono rimaste ferite

Un vasto incendio è scoppiato martedì in un sobborgo in periferia di Kuala Lumpur, la capitale della Malesia, a causa dell’esplosione di una conduttura del gas che ha costretto all’evacuazione i residenti della zona. Le immagini delle alte colonne di fumo nero e delle fiamme, visibili per chilometri, sono state riprese dai cittadini e sono diventate virali sui social media. La compagnia petrolifera nazionale Petronas ha dichiarato in un comunicato che l’incendio è scoppiato in uno dei suoi gasdotti e che stazioni di servizio vicine al luogo dell’incendio non sono state colpite ma sono state temporaneamente chiuse come misura precauzionale. L’unità di gestione dei disastri di Selangor ha dichiarato in un comunicato che l’incendio si è propagato a diverse case in un villaggio vicino e che i soccorsi sono al lavoro per cercare di salvare i residenti rimasti intrappolati. Sette persone sono state tratte in salvo, tra cui due anziani, alcune di loro hanno riportato ustioni e saranno sottoposte a cure. I residenti evacuati sono stati temporaneamente trasferiti in una moschea nelle vicinanze fino a quando l’incendio non sarà domato.

