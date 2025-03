Kiev denuncia il raid "mirato" sulla struttura sanitaria: l'edificio in fiamme

Lo Stato Maggiore ucraino ha denunciato il “bombardamento mirato e deliberato” dell’ospedale militare a Kharkiv, in Ucraina. Tra le vittime ci sono “militari in cura”, ha aggiunto. Il governatore regionale Oleh Syniehubov ha riferito che un uomo di 67 anni e una donna di 70 anni sono stati uccisi nell’attacco alla seconda città più grande dell’Ucraina. L’aeronautica militare ucraina ha riferito che la Russia ha lanciato 111 droni esplosivi e esche in un’ondata di attacchi durante la notte. Ha aggiunto che 65 di loro sono stati intercettati e altri 35 sono andati persi, probabilmente a causa di un blocco elettronico.

