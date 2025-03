Bombardato l'ospedale militare di Kharkiv: diverse vittime

Lo Stato Maggiore dell’Ucraina ha denunciato il “bombardamento mirato e deliberato” da parte della Russia dell’ospedale militare a Kharkiv. Tra le vittime ci sono “militari in cura”, ha aggiunto. Il governatore regionale Oleh Syniehubov ha riferito che un uomo di 67 anni e una donna di 70 anni sono stati uccisi nell’attacco alla seconda città più grande dell’Ucraina.

L’aeronautica militare Ucraina ha riferito che la Russia ha lanciato 111 droni esplosivi ed esche in un’ondata di attacchi durante la notte. Ha aggiunto che 65 di loro sono stati intercettati e altri 35 sono andati persi, probabilmente a causa di un blocco elettronico.

Trump: “Prevedo di parlare con Putin in settimana”

Donald Trump prevede di parlare con Vladimir Putin in settimana. Lo ha annunciato lo stesso presidente Usa nel corso di una telefonata a NBC News on Sunday.

Trump: “Molto arrabbiato con Putin, se salta accordo metterò dazi”

Donald Trump si è detto “molto arrabbiato” con Vladimir Putin per aver criticato la credibilità del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, aggiungendo che, se dovesse saltare l’accordo “per fermare lo spargimento di sangue in Ucraina” per “colpa della Russia”, applicherà “dazi su tutto il petrolio che esce dalla Russia”. Il presidente Usa ha fatto queste affermazioni in una telefonata a NBC News on Sunday. Questo, ha aggiunto Trump “significherebbe che se compri petrolio dalla Russia, non puoi fare affari negli Stati Uniti“, ha detto. “Ci sarà una tariffa del 25% su tutto il petrolio, una tariffa da 25 a 50 punti su tutto il petrolio”, ha rimarcato l’inquilino della Casa Bianca precisando però di aver “un ottimo rapporto” con Putin e che “la rabbia si dissipa rapidamente se fa la cosa giusta”.

