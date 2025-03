Nel giorno della controversa visita sull'isola del vicepresidente americano Vance

Venerdì, nel giorno della controversa visita sull’isola del vicepresidente americano J.D. Vance, la Groenlandia ha ufficialmente formato il nuovo governo supportato da una coalizione di quattro partiti.

Chi è il nuovo premier della Groenlandia

Il premier sarà Jens-Frederik Nielsen, leader di Demokraatit, vincitore delle ultime elezioni. Nell’accordo – spiega il quotidiano locale Sermitsiaq – le forze di governo affermano di essere unite per un Paese “libero e sicuro”. In un altro passaggio viene spiegato che “nessuno dovrebbe avere dubbi sul fatto che la Groenlandia ci appartenga e decidiamo il nostro futuro scegliendo noi stessi i nostri partner”. Quanto all’indipendenza dalla Danimarca – si legge ancora – “l’accordo di coalizione stabilisce che la Commissione della Sezione 21 deve continuare il suo lavoro e che il processo di indipendenza non deve essere accelerato“.

