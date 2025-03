Il vicepresidente americano in visita insieme alla moglie alla base americana di Pituffik

Il vicepresidente JD Vance, sua moglie e altri alti funzionari statunitensi sono atterrati alla base militare americana di Pituffik, sulla costa nord-occidentale della Groenlandia. Prima dell’arrivo di Vance, quattro dei cinque partiti eletti al parlamento della Groenlandia all’inizio di questo mese hanno firmato un accordo per formare un nuovo governo di coalizione in risposta ai piani di Donald Trump sul territorio.

“L’amministrazione Trump è davvero interessata alla sicurezza dell’Artico. Come tutti sapete, è un grosso problema, e diventerà ancora più grande nei prossimi decenni”, Lo ha affermato il vicpresidente americano, JD Vance, all’arrivo alla base militare americana di Pituffik, sulla costa nord-occidentale della Groenlandia. Lo riportano i media americani.

Trump: “Dobbiamo avere l’isola per la pace nel mondo”

“Abbiamo bisogno della Groenlandia. E’ molto importante, per la sicurezza internazionale, dobbiamo avere la Groenlandia. Non stiamo parlando di pace per gli Stati Uniti, stiamo parlando di pace nel mondo. Stiamo parlando di sicurezza internazionale”. Lo ha affermato il presidente americano, Donald Trump, parlando con i cronisti alla Casa Bianca. “Non contiamo sulla Danimarca o su nessun altro per gestire la situazione – ha aggiunto – penso che la Danimarca lo capisca, penso che lo capisca anche l’Unione Europea. E se non lo fanno, dovremo spiegarglielo”

Vance: “Uso della forza non sarà necessario”

Quello che pensiamo accadrà è che i groenlandesi sceglieranno, attraverso l’autodeterminazione, di diventare indipendenti dalla Danimarca, e poi da lì inizieremo a dialogare con il popolo della Groenlandia. Non crediamo che l’uso della forza militare sarà mai necessario”. Lo ha affermato il vicepresidente americano, JD Vance, parlando alla base militare americana di Pituffik, sulla costa nord-occidentale della Groenlandia.

