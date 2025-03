Il forte terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito il Myanmar ha provocato il crollo di un tempio buddista nel territorio dello Stato Shan. Il momento del crollo è stato ripreso in un video diffuso sui social. La scossa è stata avvertita anche in Thailandia. A Bangkok almeno 43 persone risultano disperse dopo il crollo di un palazzo in costruzione.

