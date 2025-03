L'allarme poi è rientrato e l'aereo è atterrato. Sventato dall'Idf l'attacco degli Houti

Un volo Ita Airways che stava dirigendosi all’aeroporto di Tel Aviv Ben Gurion è stato costretto ad allontanarsi per l’allarme scatenato dal lancio di due missili dallo Yemen, dirigendosi verso il mare. L’allarme è poi rientrato. Le sirene sono risuonate giovedì mattina nel centro dello stato ebraico. – “I due missili balistici lanciati contro Israele dagli Houthi, sostenuti dall’Iran, nello Yemen sono stati intercettati con successo dalle difese aeree”, ha affermato l’esercito israeliano, spiegando che sono stati abbattuti prima di attraversare i confini del Paese.

La Compagnia” comunica che il volo in oggetto, dopo una breve attesa, è atterrato in totale sicurezza alle 13:50 e non ci sono state conseguenze per i passeggeri e per l’equipaggio a bordo. La Compagnia continua a monitorare attentamente le evoluzioni geopolitiche nell’area mediorientale valutando i possibili impatti delle stesse sulle proprie operazioni”. E’ quanto si legge in una nota.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata