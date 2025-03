Le proteste dei palestinesi: "Basta guerra". Razzi dallo Yemen su Israele intercettati

Guerra in Medioriente. Hamas minaccia di restituire gli ostaggi nelle bare se Israele cercherà di liberarli con la forza. Il portavoce del movimento islamista sunnita e fondamentalista, Abdel Latif al-Qanou, sarebbe stato ucciso in un attacco aereo israeliano nel nord di Gaza. Intanto, i palestinesi sono scesi in piazza a Beit Lahia, nel nord della Striscia, per dire basta alla guerra e protestare contro gli estremisti al potere.

Fonti sanitarie: “In raid Idf a Gaza City uccise 6 membri di una famiglia”

Un attacco israeliano vicino a Gaza City ha ucciso quattro bambini e i loro genitori. Lo ha riferito il servizio di emergenza del Ministero della Salute di Gaza, gestito da Hamas.

Israele, sirene di allarme: intercettati due missili dallo Yemen

Le sirene d’allarme sono risuonate nel centro di Israele e nell’area di Gerusalemme per il lancio di due missili dallo Yemen. Lo hanno riferito le forze di difesa israeliane. Secondo le prime informazioni, entrambi i missili sono stati intercettati e non ci sono notizie immediate di vittime. “I due missili balistici lanciati contro Israele dagli Houthi, sostenuti dall’Iran, nello Yemen sono stati intercettati con successo dalle difese aeree”, ha afferma l’esercito israeliano, spiegando che sono stati abbattuti prima di attraversare i confini del Paese. Oltre che in tutto il centro di Israele, a Gerusalemme e in numerose città circostanti, le sirene d’allarme sono risuonate anche in diversi insediamenti in Cisgiordania.

Portavoce Hamas ucciso in raid israeliano

Il portavoce di Hamas, Abdel Latif al-Qanou, sarebbe stato ucciso in un attacco aereo israeliano nel nord di Gaza. Lo riferisce l’agenzia di stampa Shehab, affiliata ad Hamas, citata da ‘The Jerusalem Post’. Al-Qanoua ha perso la vita quando la sua tenda è stata presa di mira a Jabaliya, ha riferito la televisione Al-Aqsa gestita da Hamas. Lo stesso attacco israeliano ha ferito diverse persone, secondo quanto hanno reso noto fonti mediche.

Hamas: “Proteste a Gaza contro Israele non contro di noi”

Un alto funzionario di Hamas, Basem Naim, ha dichiarato al canale televisivo qatariota Al-Araby che le proteste verificatesi nella Striscia negli ultimi giorni sono contro Israele e non contro l’organizzazione palestinese che governa Gaza. “La gente chiede di fermare l’aggressione, ma il nemico e altri partiti politici stanno deviando le proteste spontanee per servire i programmi dell’occupazione e stanno cercando di presentarle come se i dimostranti fossero contro la resistenza”, ha affermato.

