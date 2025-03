Trovato un accordo tra i due Paesi per i voli di rimpatrio

Il primo volo con a bordo 199 migranti venezuelani deportati dagli Stati Uniti è arrivato in Venezuela, dopo che sabato i due governi hanno raggiunto un accordo per riprendere i voli di rimpatrio. L’Ufficio per gli affari dell’emisfero occidentale degli Stati Uniti ha confermato che il volo è partito dagli Stati Uniti e ha fatto scalo in Honduras.

“Oggi sono ripresi i voli di espulsione degli immigrati clandestini venezuelani verso la loro patria attraverso l’Honduras”, ha scritto il dipartimento su X come reso noto dalla Cnn.

Il Segretario degli Affari Esteri dell’Honduras ha dichiarato che sul volo c’erano 199 cittadini di origine venezuelana. Il trasferimento è durato tre ore e mezza ed è avvenuto “in modo ordinato e sicuro”, ha affermato Enrique Reina in un post su X.

Successivamente il ministro dell’Interno del Venezuela, Diosdado Cabello, ha confermato che “oggi stiamo ricevendo 199 connazionali” e “siamo pronti a ricevere venezuelani ovunque si trovino”.

