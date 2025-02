Il presidente Usa Donald Trump ha affermato che il Venezuela di Nicolas Maduro ha accettato di accogliere gli immigrati venezuelani espulsi dagli Stati Uniti. “Il Venezuela ha accettato di accogliere nel suo Paese tutti gli immigrati clandestini venezuelani che erano accampati negli Stati Uniti, compresi i membri della gang Tren de Aragua. Il Venezuela ha inoltre accettato di occuparsi del trasporto” per il rimpatrio, ha scritto Trump sul social Truth. “Siamo in procinto di rimuovere un numero record di immigrati clandestini da tutti i Paesi e tutti i Paesi hanno accettato di accogliere di nuovo questi immigrati clandestini”, ha aggiunto il tycoon.

Pentagono prevede invio di 2 voli con migranti a Guantanamo nel weekend

Il Pentagono prevede di inviare due voli con a bordo i migranti a Guantanamo Bay questo fine settimana. Ne dà notizia il sito di notizie Politico che cita due funzionari della Difesa. Si tratterebbe del primo passo effettuato dal presidente Usa Donald Trump per attuare il suo piano di utilizzare la base a Cuba per detenere le persone coinvolte nella repressione dell’immigrazione illegale. I dettagli finali sono ancora in fase di definizione, secondo i due funzionari, ma è probabile che gli aerei si uniranno a un altro diretto in Perù. Finora l’esercito ha effettuato otto voli con migranti, di cui quattro verso il Guatemala, tre verso l’Honduras e uno verso l’Ecuador.

