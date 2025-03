Due piani di un edificio sono stati distrutti dall’attacco di un drone russo nella città ucraina di Chernihiv, che ha provocato anche un incendio all’interno del condominio. Una donna anziana è stata evacuata e fortunatamente non sono state segnalate vittime. L’attacco avviene al termine di una settimana diplomaticamente intensa tra Mosca e Kiev, impegnate a discutere la proposta americana per un cessate il fuoco di 30 giorni. Il Presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato giovedì in una conferenza stampa di essere favorevole a una tregua in linea di principio, ma ha definito una serie di dettagli che devono essere chiariti prima che venga concordata. Kiev ha già approvato la proposta di tregua, anche se i funzionari ucraini hanno pubblicamente sollevato dubbi sulla volontà di Mosca di impegnarsi in un accordo.

