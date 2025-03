Sono stati addirittura revocati temporaneamente i diplomi di alcuni studenti che nel frattempo si sono laureati

La Columbia University ha espulso o sospeso alcuni studenti che avevano occupato un edificio del campus durante le proteste pro-palestinesi della scorsa primavera e di aver revocato temporaneamente i diplomi di alcuni studenti che nel frattempo si sono laureati.

In una e-mail inviata a tutto il campus, l’università ha spiegato che il Consiglio giudiziario ha emesso sanzioni contro decine di studenti che avevano occupato l’Hamilton Hall in base a “una valutazione della gravità dei comportamenti”. L’università non ha rivelato nello specifico quanti studenti sono stati espulsi, sospesi o hanno ricevuto la revoca del loro titolo di studio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata