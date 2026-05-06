Trump, Parolin: “Parole su Iran non corrette. Papa fa il Papa, un po’ strani questi attacchi”

“Come ha detto Trump per la Santa Sede è irrilevante il fatto che l’Iran possa avere l’atomica? Come ha detto il Papa, bisogna parlare nella verità. Certamente questa non è un’affermazione corretta, nel senso che la Santa Sede, come ha sempre lavorato, continua a lavorare proprio per il disarmamento nucleare, quindi non può accettare che addirittura ha parlato e ha promosso questo accordo che tocca addirittura la liceità e l’eticità del possesso delle armi nucleari. Quindi mi pare che la posizione della Santa Sede è molto chiara a questo riguardo. Quali temi porterà domani all’incontro con Rubio? Ascolteremo lui. L’iniziativa è partita da loro, quindi vedremo”. Sono le parole del Segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin sulle recenti dichiarazioni del presidente Usa Donald Trump su Papa Leone XIV alla vigilia della visita a San Pietro del segretario di Stato Usa Marco Rubio. La dichiarazione di Mons. Parolin arriva a margine della presentazione del libro “Liberi sotto la grazia”, che raccoglie gli scritti di Prevost ai tempi del priorato agostiniano, al Pontificio Istituto patristico Augustinianum.