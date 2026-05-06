Home > Cronaca > Caso Minetti, Nordio fa causa a ‘Carta Bianca’ e Mediaset: “Lesa immagine dell’uomo e dell’Istituzione”

“Il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha dato mandato all’avvocato Giulio Micioni del Foro di Roma, per avviare azione risarcitoria in sede civile nei confronti di Bianca Berlinguer e di Mediaset, a seguito del sostegno alla diffusione di notizie relative al ‘caso Minetti’, andate in onda durante la puntata della trasmissione ‘E’ sempre carta bianca’ del 28 aprile 2026″. È quanto si legge in una nota di via Arenula.

“Si tratta di notizie e dichiarazioni (per le quali si è resa necessaria la smentita in diretta dello stesso Ministro) considerate lesive dell’immagine dell’uomo e della istituzione che Egli rappresenta – si legge nella nota -. Nel caso di vittoria della causa civile, l’eventuale somma risarcita verrà interamente devoluta in beneficenza a una istituzione a tutela dei minori”.