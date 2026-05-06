Congresso Uil Pensionati, la rete ADA vicina agli anziani: “Un valore sociale da tutelare”

Nella cornice del XIII Congresso UIL Pensionati a Sorrento, la Rete Associativa ADA ha presentato le attività condotte sul territorio nazionale ai partecipanti all’evento. Accesso alle tecnologie emergenti, contrasto all’isolamento sociale, percorsi formativi dedicati, promozione dell’intergenerazionalità e nuovi diritti sono solo alcune delle sfide che la Rete ADA affronta quotidianamente in tutta Italia insieme alle associazioni affiliate. Antonio Derinaldis, portavoce nazionale Rete ADA, Lorenzo Tiberti e Eleonora Pensa, Project Managers, approfondiscono cosa significa concretamente interrogarsi sulle nuove esigenze delle persone anziane e costruire, insieme, una società più inclusiva per ogni generazione.