Il presidente degli Stati Uniti senza filtri: "Ci prenderemo la Groenlandia e andremo su Marte"

Donald Trump è tornato davanti al Congresso degli Stati Uniti per la prima volta da quando è stato eletto presidente. Il capo della Casa Bianca ha affrontato diversi argomenti, dall’economia Usa alla questione dazi, dalla Groenlandia allo sbarco su Marte. Ma soprattutto il tycoon ha parlato del tema caldo delle ultime settimane: la guerra in Ucraina. Ha fatto sapere di aver ricevuto una missiva da parte del presidente ucraino Volodymyr Zelensky che si è detto pronto a sedersi al tavolo della pace e a firmare l’accordo sui minerali. “Apprezzo la lettera che mi ha inviato”, ha detto Trump. “Abbiamo avuto discussioni serie con la Russia e abbiamo ricevuto forti segnali che sono pronti per la pace“, ha aggiunto nel suo discorso al Congresso.

Ucraina, Trump: “Europa ha speso più in petrolio e gas russi che in aiuti a Kiev”

Non sono mancati gli attacchi all’Europa. “Sto lavorando instancabilmente per porre fine al conflitto selvaggio in Ucraina. Milioni di ucraini e russi sono stati uccisi o feriti inutilmente in questo conflitto orribile e brutale, senza una fine in vista. Gli Stati Uniti hanno inviato centinaia di miliardi di dollari per sostenere la difesa dell’Ucraina. Nel frattempo, l’Europa ha tristemente speso più soldi per acquistare petrolio e gas russi di quanti ne abbia spesi di gran lunga per difendere l’Ucraina. E Biden ha autorizzato più soldi in questa lotta di quanti ne abbia spesi l’Europa”, sono le parole del presidente Usa nelle anticipazioni del suo discorso fornite dalla Casa Bianca.

Dazi, Trump: “Incasseremo trilioni di dollari e creeremo posti di lavoro”

“Qualunque tariffa ci applichino, noi applicheremo loro una tariffa. Se loro applicheranno tariffe non monetarie per tenerci fuori dal loro mercato, allora noi applicheremo barriere non monetarie per tenerli fuori dal nostro mercato. Incasseremo trilioni di dollari e creeremo posti di lavoro come non abbiamo mai visto prima”, si legge nel documento fornito da Washington nel quale Trump difende la sua politica dei dazi.

Il tycoon conferma: “Dal 2 aprile dazi reciproci a partner commerciali”

Dal 2 aprile, inoltre, scatteranno i dazi reciproci nei confronti dei partner commerciali degli Stati Uniti. Lo ha confermato Trump nel suo discorso.

“Lancerò azione storica per estrazione terre rare in America”

“Più avanti questa settimana adotterò un’azione storica per espandere drasticamente la produzione di minerali critici e terre rare qui negli Stati Uniti”, ha sottolineato il tycoon.

“Sogno americano inarrestabile, siamo solo agli inizi”

“Siamo appena agli inizi”, “lo slancio dell’America è tornato” e “siamo appena all’inizio“, ha affermato ancora il presidente Usa. “Il sogno americano è inarrestabile e il nostro Paese è sull’orlo di una rimonta come il mondo non ha mai visto, e forse non vedrà mai più”.

“Ho messo fine a tirannia ‘woke'”

“Ho messo fine alla tirannia delle cosiddette politiche di diversità, equità e inclusione in tutto il governo federale e nel settore privato e nelle forze armate”, ha dichiarato Trump. “Il nostro Paese non sarà più ‘woke'”, ha aggiunto il numero uno della Casa Bianca tra gli applausi dei deputati e senatori repubblicani e i membri del governo.

“E’ ora di dichiarare guerra a cartelli droga messicani”

“I cartelli stanno facendo la guerra all’America ed è ora che l’America faccia la guerra ai cartelli“, ha affermato il capo di Stato Usa.

“Pena di morte obbligatoria per chi uccide poliziotti”

Pena di morte “obbligatoria” per chi uccide un agente di polizia. E’ la legge che Trump ha chiesto al Congresso di varare, dopo l’ordine esecutivo già firmato nelle scorse settimane.

“Ci serve Groenlandia e in un modo o nell’altro l’avremo”

Agli Stati Uniti “serve la Groenlandia” per la propria “sicurezza nazionale” e “per la “sicurezza internazionale” e “in un modo o nell’altro credo che l’avremo”, ha ribadito ancora una volta il tycoon. “Sosteniamo con forza il vostro diritto a determinare il vostro futuro”, ha detto il presidente riguardo agli abitanti della Groenlandia e “se lo sceglierete vi accoglieremo negli Stati Uniti d’America”, ha aggiunto.

“Andremo su Marte e pianteremo nostra bandiera”

“Andremo su Marte e oltre e pianteremo la bandiera americana”, ha assicurato Trump in uno dei passaggi finali del suo discorso davanti al Congresso.

