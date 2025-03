Piazza Affari in discesa di oltre il 3%

Wall Street è in forte calo dopo l’annuncio dei dazi Usa contro Canada, Messico e Cina. Il Dow Jones, circa due ore dopo l’apertura, cede l’1,81% a 42.409,96 punti, l’S&P 500 l’1,76% a 5.746,69 punti e il Nasdaq l’1,57% a 18.061,3 punti.

I dazi tra Stati Uniti, Cina, Canada e Messico hanno contribuito a prolungare il recente crollo dei titoli statunitensi, provocato dai segnali di debolezza dell’economia. I cali fanno seguito alla forte perdita di lunedì. Complessivamente, il calo ha cancellato tutti i guadagni dei mercati dall’elezione del presidente Donald Trump a novembre. Le preoccupazioni per i dazi che aumentano i prezzi al consumo e riaccendono l’inflazione hanno pesato sia sull’economia che su Wall Street. Le importazioni da Canada e Messico saranno ora tassate al 25%, mentre i prodotti energetici canadesi saranno soggetti a dazi d’importazione del 10%. La tariffa del 10% che Trump aveva imposto alle importazioni cinesi a febbraio è stata raddoppiata al 20%.

E le ritorsioni non si sono fatte attendere. La Cina ha risposto alle nuove tariffe statunitensi annunciando che imporrà ulteriori dazi fino al 15% sulle importazioni di prodotti agricoli statunitensi chiave, tra cui pollo, maiale, soia e manzo, e ha ampliato i controlli sulle attività commerciali con le principali aziende statunitensi. Il Canada prevede di imporre tariffe su oltre 100 miliardi di dollari di merci americane nell’arco di 21 giorni. Anche il Messico prevede di imporre dazi sui beni importati dagli Stati Uniti. I dazi stanno mettendo in guardia i rivenditori al dettaglio, tra cui Target e Best Buy, che hanno reso noti i loro ultimi risultati finanziari. Target è crollata del 4,9%, nonostante abbia battuto le previsioni di guadagno di Wall Street. Best Buy è crollata del 13,9% dopo aver fornito agli investitori una previsione di utili più debole del previsto e aver lanciato un allarme sull’impatto delle tariffe.

Borse europee in forte calo, Piazza Affari segna un ribasso di oltre il 3%

Piazza Affari in picchiata a metà pomeriggio. L’indice Ftse Mib a meno di un’ora dalla chiusura segnava un ribasso di oltre il 3%. Crolla in particolare il titolo Stellantis che perde oltre il 10%. Male anche Iveco che cede il 5,8 e Pirelli il 4,97%. Positivi invece i titoli dell’energia con Snam che guadagna il 2,35%, Terna il 2,06% e Italgas l’1,05%.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata