Stop a munizioni, veicoli e attrezzature. Ungheria: "Siamo d'accordo"

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ordinato una “pausa” negli aiuti statunitensi all’Ucraina. Un funzionario della Casa Bianca ha dichiarato che Trump è concentrato nel raggiungere un accordo di pace per porre fine alla guerra che dura da oltre tre anni, scatenata dall’invasione su larga scala della Russia in Ucraina, e vuole che il presidente ucraino Zelensky sia “impegnato” in questo obiettivo. Gli Stati Uniti, ha aggiunto, stanno “mettendo in pausa e riesaminando” i loro aiuti per “assicurarsi che stiano contribuendo a una soluzione“.

Stop a munizioni e attrezzature

La decisione riguarda le consegne di munizioni, veicoli e altre attrezzature, comprese le spedizioni concordate quando Joe Biden era presidente. Un alto funzionario dell’amministrazione ha detto a Fox News che “non si tratta di una cessazione permanente degli aiuti, ma di una pausa“. Bloomberg ha riferito che tutto l’equipaggiamento militare statunitense non in Ucraina sarebbe stato trattenuto, comprese le armi in transito su aerei e navi o in attesa nelle aree di transito in Polonia. Ha aggiunto che Trump aveva ordinato al segretario alla Difesa, Pete Hegseth, di eseguire lo stop.

Kiev: “Parliamo con partner europei per sostituzione aiuti Usa”

“Per quanto riguarda la fornitura di armi stiamo conducendo un audit approfondito di ciò che è disponibile, di ciò che può essere sviluppato nel quadro della cooperazione di partenariato, di ciò che può essere sostituito. Stiamo cercando qualcosa nei mercati commerciali. Stiamo discutendo con i partner europei“. Lo ha scritto su Telegram il consigliere presidenziale ucraino Mykhailo Podolyak. Allo stesso tempo – ha aggiunto – “non ignoriamo la possibilità di negoziati con i nostri partner americani”.

Kiev: “Margine di sei mesi per difesa dopo stop armi da Usa”

“Penso che l’Ucraina abbia sicuramente un margine di difesa per circa sei mesi anche senza l’assistenza sistemica degli Stati Uniti, ma sarà, ovviamente, molto più difficile”. Lo ha detto a Rbc-Ucraina il deputato e membro del Comitato di difesa del parlamento ucraino, Fedor Venislavsky. “Pertanto”, ha aggiunto, “tutti stanno lavorando ora, sia il team del presidente, sia la Verkhovna Rada e il nostro comitato, per considerare le opzioni per compensare questa quantità e qualità di armi che gli Stati Uniti potrebbero smettere di fornirci o hanno già smesso di fornirci”.

“Il nostro complesso militare-industriale ha acquisito una capacità sufficientemente ampia in tre anni ed è in grado di eliminare in modo significativo minacce e rischi”, ha precisato Venislavskij, riconoscendo però che alcuni tipi di armi, tra cui i sistemi di difesa aerea e i missili Mlrs di precisione a lungo raggio, possono essere forniti solo dagli Stati Uniti. Attualmente, ha osservato Venislavskij, l’obiettivo principale è quello di fornire alle forze di difesa aerea ucraine mezzi sufficienti per respingere gli attacchi aerei.

Vance: “Zelensky alla fine accetterà colloqui di pace con Russia”

“Ciò che il presidente Trump ha detto in modo chiaro e coerente è ovviamente che la porta è aperta finché Zelensky è disposto a parlare seriamente di pace“. Così il vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance, in un’intervista a Fox News, sostenendo che Zelensky ha mostrato una “chiara riluttanza a impegnarsi nel processo di pace”, una politica che, secondo Trump, riflette la volontà del popolo americano. Il vicepresidente statunitense JD Vance ha espresso la sua fiducia nel fatto che il leader ucraino accetterà “alla fine” di discutere di pace con la Russia, dopo lo scontro nello Studio Ovale della scorsa settimana con Donald Trump.

“Non puoi venire nello Studio Ovale o in qualsiasi altro posto e rifiutarti di discutere anche solo i dettagli di un accordo di pace”, ha detto. “Questo non renderà felice nessuno. I russi dovranno rinunciare a qualcosa, gli ucraini dovranno rinunciare a qualcosa. Non puoi venire nello Studio Ovale e dire ‘dateci garanzie di sicurezza, non ci impegneremo nemmeno con voi su ciò a cui siamo disposti a rinunciare’. Questa è stata la posizione ucraina”, ha aggiunto Vance. “La speranza non è una strategia. Buttare soldi e munizioni in un conflitto terribile, questa non è una strategia“, ha sottolineato il vicepresidente sulla politica dell’amministrazione Biden sull’Ucraina.

Ungheria: “D’accordo con Trump su stop armi a Kiev”

Un portavoce del governo di Viktor Orban ha affermato che “il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il governo ungherese condividono la stessa posizione: invece di continuare le spedizioni di armi e la guerra, sono necessari un cessate il fuoco e colloqui di pace il prima possibile”.

Deputato Kiev: “Trump si schiera sempre più con Russia, è terribile”

La mossa del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di sospendere gli aiuti militari all’Ucraina ha gettato confusione tra gli ucraini. “Il problema è che non è chiaro cosa voglia Trump e quale sia lo scopo delle sue azioni”, ha detto Oleksandr Merezhko, deputato ucraino e presidente della commissione Affari esteri, “ad oggi, sembra che si stia schierando sempre più con la Russia e che stia cercando di fare pressione sull’Ucraina affinché accetti le richieste della Russia”. “Questo sembra terribile: costringere la parte più debole ad accettare le condizioni dell’aggressore più forte”, ha aggiunto parlando ad Associated Press.

