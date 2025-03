Solo tre giorni dopo lo scontro verbale consumatosi nello Studio Ovale della Casa Bianca

Donald Trump torna ad attaccare Volodymyr Zelensky. Solo tre giorni dopo lo scontro verbale consumatosi fra loro nello Studio Ovale della Casa Bianca, il presidente Usa ha accusato Zelensky di non volere la pace. “Questo ragazzo non vuole che ci sia la pace finché ha il sostegno dell’America”, ha scritto il tycoon in un duro post su Truth, nel quale si è mostrato adirato per alcune dichiarazioni fatte da Zelensky dopo il summit di domenica a Londra.

Un accordo per porre fine alla guerra tra Ucraina e Russia “è ancora molto, molto lontano“, aveva affermato il presidente ucraino, dicendo di aspettarsi che il sostegno Usa a Kiev prosegua nonostante gli screzi. “Questa è la peggiore dichiarazione che potesse essere fatta da Zelensky e l’America non sopporterà ancora per molto”, è stata la reazione di Trump nel giorno in cui la sua amministrazione si appresta a discutere del possibile stop agli aiuti militari a Kiev. E mentre l’Europa è al lavoro per contribuire a una risoluzione, nel solco di quanto emerso a Londra.

Al presidente Usa, Zelensky ha replicato a stretto giro su X: “La pace è necessaria il prima possibile”, ha scritto, “stiamo lavorando insieme all’America e ai nostri partner europei e speriamo molto nel sostegno degli Stati Uniti nel cammino verso la pace”. “Abbiamo bisogno di una pace reale, e gli ucraini la vogliono più di tutti perché la guerra distrugge le nostre città e i nostri paesi. Perdiamo il nostro popolo. Dobbiamo fermare la guerra e garantire la sicurezza”, ha aggiunto.

We continue our work with partners. We have already had talks and other steps to come soon.

It is very important that we try to make our diplomacy really substantive to end this war the soonest possible.

We need real peace and Ukrainians want it most because the war ruins our…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 3, 2025