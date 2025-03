Oggi la riunione dei leader. Il premier britannico: "Francia e Gb a lavoro con Kiev per cessate il fuoco"

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata nella residenza del primo ministro britannico Keir Starmer, a Downing Street 10, a Londra. Scesa dall’auto, Meloni ha percorso pochi metri a piedi fino all’iconico ingresso della residenza, dove è stata accolta dal leader britannico. Sorrisi e strette di mano per un incontro che fa seguito a quello di Starmer a Roma del 16 settembre. L’incontro bilaterale dovrebbe durare circa un’ora, fino alle 12.30 ora locale. L’incontro, su invito del Primo Ministro Starmer, era programmato da tempo. Al centro dei colloqui il conflitto in Ucraina. I due Leader faranno anche il punto sui numerosi filoni dell’agenda bilaterale, con particolare riferimento al contrasto alla migrazione irregolare e alla lotta alla tratta degli esseri umani, ma anche alla cooperazione in ambito difesa (incluso il programma strategico GCAP), all’energia e alla promozione degli investimenti.

“Penso che sia particolarmente prezioso” questo incontro “nel momento in cui ci troviamo, che sia molto importante parlarci, coordinarci. Quindi grazie anche per aver convocato il vertice che avremo nel pomeriggio”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nell’incontro con il primo ministro britannico Keir Starmer. “Sai che ho anche proposto un incontro tra i leader statunitensi ed europei perché se ci dividessimo, questo ci renderebbe tutti più deboli”, ha aggiunto.

Gran Bretagna e Francia hanno concordato di lavorare con Kiev su un piano per il cessate il fuoco da discutere con gli Stati Uniti. È quanto ha detto il premier britannico Keir Starmer questa mattina in una intervista alla Bbc, aggiungendo che il piano è emerso dopo i colloqui tra i leader dei quattro paesi a seguito allo scontro tra Volodymyr Zelensky e Donald Trump alla Casa Bianca venerdì. Secondo quanto dichiarato da Starmer alla Bbc, dopo i colloqui con Zelensky, Trump e Macron si è arrivati a un accordo secondo cui il Regno Unito, insieme alla Francia e “possibilmente uno o due altri” lavoreranno con l’Ucraina su un “piano per fermare i combattimenti e poi discuteremo quel piano con gli Stati Uniti”. Il primo ministro britannico ha precisato che, secondo lui, Trump vuole una pace duratura in Ucraina.

“In viaggio verso Londra per sottolineare il continuo sostegno dell’Europa all’Ucraina, che può portare a una pace giusta e duratura nel Paese. La via per la pace è la forza. La debolezza genera più guerra. Sosterremo l’Ucraina, impegnandoci nel contempo in un rafforzamento della difesa europea”. Lo scrive su X la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

On my way to London to highlight Europe’s ongoing support to Ukraine that can lead to just and lasting peace in Ukraine.

The path to peace is strength.

Weakness breeds more war.

We will support Ukraine, while undertaking a surge in European defence.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 2, 2025