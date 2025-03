Usa: "Al momento accordo su minerali non è più sul tavolo"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è tornato a sottolineare il bisogno di pace ma soprattutto di garanzie. “Abbiamo bisogno di pace, non di una guerra infinita. Ed è per questo che diciamo che le garanzie di sicurezza sono la chiave per questo”, ha scritto su Telegram è il leader di Kiev. “Nel prossimo futuro, tutti noi in Europa daremo forma alle nostre posizioni comuni: le linee che dobbiamo raggiungere e quelle su cui non possiamo scendere a compromessi. Queste posizioni saranno presentate ai nostri partner negli Stati Uniti – prosegue -. Una pace solida e duratura e il giusto accordo sulla fine della guerra sono davvero la nostra priorità condivisa. E, naturalmente, voglio ringraziare voi, tutti voi, tutti nella nostra amata Ucraina che sentono quanto sia importante l’unità e come la storia cambia quando milioni di persone difendono la dignità del loro paese. I nostri guerrieri in prima linea, tutto il nostro popolo: sono orgoglioso di voi. Voglio ringraziare tutti voi. Grazie mille!”.

Usa: “Al momento accordo su minerali non è più sul tavolo”

Nelle scorse ore Zelensky si era detto pronto a firmare l’accordo con Washington sulle terre rare ma è arrivato a stretto giro il diniego americano. “Al momento no”, ha replicato il segretario Usa al Tesoro, Scott Bessent, alla domanda della Cbs se l’accordo sui minerali con l’Ucraina fosse ancora a sul tavolo. “Tutto ciò che il presidente Zelensky doveva fare era venire a firmare questo accordo economico e mostrare ancora una volta che non c’era grande differenza, nessuna differenza, tra il popolo ucraino e il popolo americano, e ha scelto di mandare tutto all’aria”, ha affermato Bessent.

Francia: “Rischio di guerra in Europa mai stato così alto”

Nel frattempo, dopo il vertice di Londra che ha messo a punto il piano europeo in quattro punti, non si placano i timori di un allargamento del conflitto. “Il rischio di guerra nel continente europeo, nell’Unione europea, non è mai stato così alto, perché da quasi 15 anni la minaccia continua ad avvicinarsi a noi, la linea del fronte continua ad avvicinarsi a noi”. Lo ha detto il ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot, in un’intervista a France Inter. “Quello a cui assistiamo oggi è il risveglio di una parte degli europei, che si è rifiutata di vedere la realtà delle cose”, ha aggiunto, commentando le conseguenze dello scontro alla Casa Bianca tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata