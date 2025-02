Missili russi su Kryvyi Rih, un morto e 5 feriti

A tre anni dall’invasione russa dell’Ucraina, il Regno Unito è in procinto di annunciare nuove importanti sanzioni contro Mosca. Lo ha reso noto il ministro degli Esteri britannico, David Lammy. “Questo è il momento di stringere le viti sulla Russia di Putin”, ha affermato Lammy in un comunicato riportato da diversi media inglesi. “Domani, ho intenzione di annunciare il più grande pacchetto di sanzioni contro la Russia dai primi giorni della guerra”, ha aggiunto Lammy.

“Questo è un momento critico nella storia dell’Ucraina, della Gran Bretagna e di tutta l’Europa… È giunto il momento per l’Europa di raddoppiare il nostro sostegno al l’Ucraina”, ha aggiunto il ministro. “Fuori dal campo di battaglia, lavoreremo con gli Stati Uniti e i partner europei per raggiungere una pace sostenibile e giusta, mettendo in chiaro che non ci può essere nulla sull’Ucraina senza l’Ucraina”, ha concluso. IN AGGIORNAMENTO

Ucraina: missili russi su Kryvyi Rih, un morto e 5 feriti

Un attacco missilistico sulla città di Kryvyi Rih ha causato ieri sera un morto e cinque feriti. Lo riporta il Kyiv Independent, citando il capo dell’amministrazione militare della città, Oleksandr Vilkul. Tre dei feriti sono state ricoverate in ospedale, mentre una donna è grave in terapia intensiva. L’attacco ha provocato gravi danni a edifici civili della città. Dodici condomini, una strada, una casa di riposo e una chiesa sono stati danneggiati.

Colpiti anche edifici industriali, una stazione di servizio e veicoli. Kryvyi Rih, la città natale del presidente Volodymyr Zelensky, è un bersaglio frequente degli attacchi missilistici russi. Con una popolazione di circa 660.000 abitanti, è la seconda città più grande in Dnipropetrovsk Oblast e si trova a circa 70 chilometri a nord-ovest della più vicina zona di prima linea.

